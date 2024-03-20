Железную дорогу в Крым через новые регионы достроят в текущем году

Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы должна начать работать в полном объеме уже в текущем году. Об этом заявил первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магистраль начали восстанавливать осенью 2023 года. За это время реконструировано 140 км путей и проложен новый участок длиной 63 километра (он идет по побережью Азовского моря и является альтернативой железной дороге, проложенной по Крымскому мосту). По этому маршруту путь из Ростовской области в Крым стал на 200 км короче.

15 марта по восстановленной дороге пустили грузовые поезда.

Однако работа еще не закончена: до конца года планируется проложить тупики, обустроить развязки с автомобильными трассами, а также построить помещения для дежурных на станциях.

Пассажирское движение будет открыто после нормализации ситуации в регионе, сказал Калеватых.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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