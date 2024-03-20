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Среда, 20 марта 2024, 09:58 мск

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Точно весна: в Ялте «просыпаются» фонтаны

В Ялте из зимней «спячки» выходят фонтаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно фонтаны в курортной столице Крыма включают к концу апреля. В минувшем году это событие, в связи с теплой погодой, произошло на пару недель раньше. А в этом сезоне – уже в середине марта.

Пока включены три: самый большой городской фонтан на Советской площади, круглый возле главпочтамта и квадратный у Городского сада на набережной.

В мэрии обещают запустить все остальные городские фонтаны до конца месяца.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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