Точно весна: в Ялте «просыпаются» фонтаны

В Ялте из зимней «спячки» выходят фонтаны.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно фонтаны в курортной столице Крыма включают к концу апреля. В минувшем году это событие, в связи с теплой погодой, произошло на пару недель раньше. А в этом сезоне – уже в середине марта.
Пока включены три: самый большой городской фонтан на Советской площади, круглый возле главпочтамта и квадратный у Городского сада на набережной.
В мэрии обещают запустить все остальные городские фонтаны до конца месяца.
Ялта, Лиана Макоба
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