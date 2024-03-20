В Севастополе предотвратили теракт

В Севастополе предотвращен теракт: взрывчатку пытались заложить на газовую трубу рядом с подъездом одной из местных многоэтажек.

По данным telegram-канала «Baza», по подозрению в попытке организации теракта задержан 29-летний мужчина, который, по версии следствия, установил взрывное устройство на газовой трубе около подъезда одного из домов на Казачьей улице. По плану, взрывная волна должна была дойти до квартиры, в которой жил российский военнослужащий.

Но осуществить задуманное не удалось, так как мужчину задержали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, задержанный ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил остаться на полуострове.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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