В Никитском ботаническом саду озвучили дату начала традиционного парада тюльпанов – в этом году он будет проводится в 17 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно парад начался в середине апреля. В 2023 году, в связи с теплой погодой, мероприятие началось 4 апреля, а в этом году церемонию открытия назначили на 27 марта, так как к середине апреля виновника торжества могут уже отцвести.

К параду сотрудники НБС высадили 105 тысяч цветов 151 сорта. Первый тюльпан распустился уже в феврале. Сейчас массово цветут 38 сортов, еще несколько десятков – распускаются.

Кстати, более четверти сортов, высаженных к Параду тюльпанов-2024, – это новинки.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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