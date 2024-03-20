В половине открытых источников Севастополя вода не пригодна для питья

Ученые Севастопольского государственного университета проанализировали состояние двух третей родников, колодцев и скважин, расположенных на территории города. В каждом втором вода не пригодна для питья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ проводился по 23 показателям – запах, мутность, цветность, вкус, pH, жесткость, наличие тяжелых металлов, а также фторидов, сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, карбонатов и гидрокарбонатов.

Из 70 исследованных источников 35 оказались загрязненными, а вода в них непригодной для питья. Еще в 11 вода условно чистая, и только 25 источников оказались чистыми. Более 40 источников пока не обследованы.

Основными загрязнителями подземных вод оказались соединения азота (нитраты и нитриты), марганец, магний, сульфаты и хлориды.

«В загрязненных родниках концентрация <вредных веществ> превышает <предельно допустимую> в 5-10 раз. Это, например, родник на Максимовой даче. Мы неоднократно заставали людей, которые туда приходили набрать воду и говорили: «Все время пользуюсь, чистейшая вода». Нитраты не видны взглядом, их можно определить только с помощью приборов. Это не такое вещество, выпив с которым воду, отравишься моментально. Но непрерывное накопление нитратов может приводить к разнообразным заболеваниям», – цитирует ForPost кандидата биологических наук, доцента кафедры «Техногенная безопасность и метрология» Политехнического института СевГУ Галину Сигору. По ее словам, загрязнение воды нитратами происходит в большинстве случаев из-за неправильно оборудованной канализации: люди используют для канализационных отходов вырытую яму без бетонного основания. Сточные воды из такой ямы просачиваются в землю и соединяются с подземными водами. Неорганизованные свалки, сельхозугодья и даже садовые участки также выступают загрязнителями.

При этом от нитратов невозможно избавиться кипячением, поэтому такую воду лучше вообще не использовать для питья и приготовления пищи. А вот воду из чистых источников лучше прокипятить, так как нет никакой гарантии, что в ней нет патогенных микроорганизмов.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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