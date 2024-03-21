10 лет назад были завершены юридические процедуры перехода Крыма и Севастополя в РФ

10 лет назад, 21 марта 2014 года, были завершены юридические процедуры перехода Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот день Совет Федерации одобрил законы «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о ратификации договоров между РФ, Республикой Крым и Севастополем. В тот же день их подписал президент России Владимир Путин. И учредил Крымский федеральный округ (28 июля 2016 года Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального округа – прим. РИА «Новый День»).
Согласно этим документам, Крым и Севастополь вошли в состав РФ на основании результатов общекрымского референдума и в соответствии с декларациями о независимости на правах новых субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Граница с Украиной на суше была определена по линии территорий Республики Крым и Севастополя, существовавшей на день их воссоединения с РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров России, норм и принципов международного права.
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму, были признаны гражданами Российской Федерации, за исключением тех, кто решил сохранить гражданство Украины.
Государственными языками Республики Крым признаны русский, украинский и крымско-татарский.
Симферополь, Мирослава Мельник
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