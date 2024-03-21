В Крыму вынесли приговор предпринимательнице, потратившей бюджетную субсидию не по назначению

В Керчи вынесли приговор предпринимательнице, потратившей субсидию не по назначению.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Керченского городского суда, во время сильных ливней, вызывавших наводнение летом 2021 года, помещение, в котором женщина вела свою коммерческую деятельность, сильно пострадало. Предпринимательница получила из бюджета в виде материальной помощи 840 тысяч рублей, из которых 690 тысяч – на восстановление помещения. Однако все деньги она потратила по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел, что женщина использовала деньги не по назначению в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, наличие на иждивении пожилой матери и добровольное возмещение ущерба. В итоге предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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