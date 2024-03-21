В Крыму сообщили, сколько «подарили» бюджету украинские олигархи и политики

1,7 млрд рублей поступило в бюджет Крыма в 2023 году от реализации национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Как уже сообщал «Новый День», решение о национализации имущества недружественных иностранных граждан и государств Госсовет РК принял в феврале 2023 года. В течение 10 месяцев, по данным парламента, в собственность Крыма перешли более 2 тыс 600 объектов – земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. В числе национализированных оказались известные комплекс «1001 ночь» и парк-отель «Марат», сеть магазинов «Эпицентр» (только от продажи части магазинов бюджет получил около полумиллиарда рублей), квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ливадии.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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