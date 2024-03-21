Крымские вузы оказались внизу локального рейтинга ЮФО

Три крымских вуза вошли в локальный рейтинг Южного федерального округа по версии агентства RAEX, но оказались в конце списка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составляется с 2021 года и является самым масштабным проектом по оценке высшего образования в стране – в итоговые таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов федерации.

«Главная задача локальных рейтингов – определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня, – отмечают составители. – Методология составления локальных рейтингов RAEX отличается от подходов к формированию национальных и глобальных списков: все анализируемые данные получены из независимых объективных источников, без анкетирования вузов и проведения онлайн-опросов. Особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза; снижен вес библиометрических критериев (научные публикации и их цитирование) и исключены показатели международной интеграции.

Группа показателей «Образование» (вес 45%) отражает уровень подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах.

Группа показателей «Наука» (вес 25%) учитывает общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций, библиометрические показатели (публикации и цитирование научных работ, включенных в перечни Web of Science, RSCI, ВАК и РИНЦ).

Группа показателей «Общество» (вес 30%) демонстрирует вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков и студентов первого курса из других регионов, участие вуза в сетевых формах обучения, реализацию дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, финансирование науки бизнес-структурами, долю внебюджетного финансирования, частоту упоминаний вуза в СМИ, аудиторию сайта, количество подписчиков в социальных сетях и спортивные достижения вуза».

В рейтинг ЮФО вошли 25 учебный заведений. Первый крымский вуз – инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова в ранге «Образование» стал 11-м, в ранге «Наука» – 17-м, в ранге «Общество» – 24-м. И в итоге оказался в общем рейтинге на 20-м месте.

21 строчку занял Керченский государственный морской технологический университет с 18 местом в рангах «Образование» и «Общество» и 16 местом в ранге «Наука».

Еще один крымский вуз – Университет экономики и управления разместился на последней строчке рейтинга.

Симферопроль, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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