Экс-начальник судебных управлений Крыма обвиняется в коррупции

Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвиняется в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он возглавил управление судебного департамента РК с 2014 года по август 2022. Поле этого он стал руководителем судебного департамента при Верховном суде ДНР, получив звание действительного государственного советника юстиции – как у генпрокурора и министра юстиции России (соответствует званию генерала армии). НО уже в декабре 2022 года его уволили.

А теперь он находится под следствием в связи с обвинением в совершении коррупционных преступлений в Крыму – накануне по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР Басманный райсуд продлил ему срок содержания под стражей.

По версии следствия, в 2021 году Акуев через посредника он получил 2 млн рублей отмену в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма решения Ялтинского горсуда об отказе в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее.

«Поскольку часть незаконного вознаграждения предназначалась неустановленному «должностному лицу, уполномоченному осуществлять правосудие», фигуранту инкриминировали ч. 4 ст. 291.1 УК – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (от 7 до 12 лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки), – пишет «Коммерсант». – Еще один эпизод связан с предполагаемым получением откатов в 2021-2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» (СГР) Олега Сергиенко в размере 3 млн 780 тыс. руб. Небольшая компания СГР с 2018 года заключила три десятка контрактов на ремонты помещений в судах полуострова, включая Верховный суд Крыма. По версии следствия, деньги господину Акуеву заплатили за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского горсуда, а также заключение подобных контрактов в будущем. Посредником на этот раз следствие назвало начальника отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в Республике Крым Андрея Седегова. Все трое по ходатайствам ГСУ СКР были взяты под стражу, а потом отправлены в Москву, где их поместили в СИЗО. Вместе с господином Акуевым в СИЗО попал и посредник в первой взятке некто Рамазанов.

Вину фигуранты не признают, между тем, следствие проверяет арестантов на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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