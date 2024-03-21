Северный Крым вынужден пить некачественную воду

Население Северного Крыма вынуждено пить некачественную воду. Об этом сегодня заявила начальник республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме снабжения северных территорий полуострова питьевой водой сообщал еще в 2018 году глава РК Сергей Аксенов: «Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации, – говорил он тогда. – Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая».

6 лет назад минерализация воды в Красноперекопском районе превышала норму в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов.

За прошедшие годы, судя по всему, мало что изменилось.

, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но сегодня этих запасов уже не хватает.

Между тем, регулярное употребление жесткой воды вызывает серьезные заболевания почек,

«В северном районе Крыма вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов. То есть, это повышенная жёсткость и минерализация», – сообщила сегодня Пеньковская, связав ситуацию с тем, что система Северо-Крымского канала выведена из схемы водоснабжения, и район вынужден брать воду исключительно из подземных источников.

В целом, обеспеченность качественной питьевой водой в Крыму на сегодняшний день составляет 70,8%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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