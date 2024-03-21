Кому в Севастополе жить хорошо: ЦЗН опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Севастополе являются стоматологи-ортопеды. Об этом сообщила пресс-служба городского Центра занятости населения, проанализировав вакансии, размещенные на портале «Работа России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в базе предложений нашлось

около 80 вакантных мест для врачей различной специализации, но больше всего готовы платить стоматологу-ортопеду – 200 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказался оператор станков с программным управлением: соискатель с высшим образованием и стажем от 3 лет может рассчитывать на 150 рублей в месяц.

Замыкает тройку самых выскооплачиваемых вакансия специалиста строительной компании по составлению и проверке сметной документации – ему готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей плюс полный соцпакет.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube