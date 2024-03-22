Управленческий балласт: Аксенов анонсировал перестановок в органах власти Крыма

Глав Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможности кадровых перестановок в органах власти республики. Об этом он заявил в интервью ОТР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее острыми для крымчан сегодня являются вопросы, касающиеся цен и здравоохранения. Однако чиновники решать их не торопятся, поэтому практически каждую пятницу, пожаловался глава РК, он вынужден выполнять чужие функции, в том числе главврачей.

«Коллегам сказал: эту работу выполняю. Сейчас на определенном этапе, за месяц, посмотрю, какая динамика, потом буду освобождаться от тех коллег, которые балластом висят на ногах и делать сами ни черта не хотят. Принцип простой: не хочешь работать – ищи место себе рабочее в другом направлении», – сказал Аксенов.

Но признал, что в Крыму практически во всех сферах отмечается колоссальный дефицит кадров. Особенно остро не хватает тех, кто может самостоятельно в сложной ситуации принять решение, взять на себя ответственность за его реализацию и воплотить его в жизнь.

«Руководителей именно не хватает сегодня. Специалисты хорошие на земле, которые правильно ставят задачу, правильно создают условия, в данном случае способны достичь любой цели, но не хватает именно начальников, которые могут организовать работу», – заявил глава региона.

Поэтому не понятно, кем он собирается заменить управленческий балласт.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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