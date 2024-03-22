На Украине собираются мобилизовать 20-летних и вынуждают мобилизованных докупать снаряжение на тысячи долларов

Украинские военные все чаще публично заявляют о необходимости понизить призывной возраст. Наблюдатели расценивают это как подготовку почвы к мобилизации мужчин младше 25 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Генштаб ВСУ, по данным источников, еще летом просил Офис Президента начать мобилизацию украинцев с 20 лет, заявляя, что снижение планки с 27 лет до 25 не позволяет быстро набрать необходимые резервы, что ведет к резкому ослаблению позиций Украины в конфликте с Россией.

Пока правительство размышляет, где взять деньги на расширение мобилизации, военные формирую базы украинцев младше 25 лет, чтобы иметь возможность быстро сформировать резервы. И устами командиров военных подразделений пытаются внушить необходимость такого шага.

«27 лет – это абсолютно неадекватный возраст призыва. Если мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть», – заявили накануне в руководстве 3-й ОШБр.

Между тем, правительство Украины пока не нашло денег на новую массовую мобилизацию: при подготовке закона, который никак не могут рассмотреть в Раде, рассчитывали на помощь западных партнеров, однако, как одно из главных условий выделения очередных траншей, требуют найти эти деньги внутри страны.

Между тем, пресс подсчитала во сколько мобилизация обходится самим мобилизованным: большинство предметов из «Боевого единого комплекта» и вещей по норме «Боевой специальный комплект» украинцам придется докупать самостоятельно, потратив на это свыше 200 тысяч гривен.

«Получить все 46 предметов из «Боевого единого комплекта» (военнослужащие всех категорий в условиях военного положения обеспечиваются вещевым имуществом) вряд ли повезет, а из списка «БСК» – и подавно», – пишет telegram-канал «Резидент».

Новобранцу обязательно приходится докупить:

▪️набор для мелкого ремонта одежды и снаряжения;

▪️дополнительный комплект полевого костюма – китель и брюки в уставном «пикселе»;

▪️пояс;

▪️штаны и боевую рубашку со встроенными наколенниками/налокотниками;

▪️трекинговое бельё (в т.ч. футболки и демисезонное бельё), которое лучше отводит влагу и пот;

▪️трекинговые демисезонные ботинки;

▪️резиновые сапоги и тапочки;

▪️зимнюю шапку;

▪️качественные и удобные тактические перчатки – летние и зимние;

▪️запасную боевую рубашку под бронежилет из ткани, которая лучше отводит влагу и пот;

▪️тактическое пончо, которое может защитить от дождя и ветра, а также использоваться как палатка, спальник или гамак;

▪️изотермический коврик из толстой пенки защитного цвета и такое же сиденье;

▪️улучшенный просторный армейский демисезонный спальник НАТОвского образца;

▪️тактический рюкзак с гидратором;

▪️собственную «бытовую» аптечку с личным запасом лекарств;

▪️туристическое полотенце, комплект походной посуды, тактический фонарик, павербанк, часы, нейлоновая веревка (паракорд), складные нож и лопата, мультитул;

▪️облегченные бронепластины, плитоноску, дополнительную противообломочную защиту;

▪️шлем из более лёгких материалов со спецкреплениями на лбу и по бокам для приборов ночного видения, камер, фонариков или дополнительной защиты;

▪️защиту затылка.

«При этом украинские военные жалуются на качество государственного обеспечения: выдаваемое демисезонное белье, сделано из хлопка, оно быстро отсыревает и долго сохнет (вспоминаем скандал в Минобороны, когда украинским солдатам на полмиллиарда закупили зимней экипировки, которая в реальности мало того, что оказалась летней, так еще и плохого качества). Зимнее белье тоже не ахти – в нем тело парится и чешется от малейшей активности. Зимние шапки выдаются аномальных размеров, которые большинству солдат просто маловаты, – отмечает «Резидент». – У ботинок трескается подошва после нескольких часов занятий в учебке, а в новых зимних ботинках сразу «улетают» петли для шнуровки, причем, в части брак не заменяют».

Украинцы заявляют, что «снаряга» обойдется почти в те же деньги, за которые уклонистов вывозят за границу (около 6 тысяч долларов), и рассуждают, что эту сумму лучше потратить на попытку покинуть страну.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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