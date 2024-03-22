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Пятница, 22 марта 2024, 11:08 мск

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Сотрудник «Крымэнерго» обвиняется в получении особо крупной взятки

Инженер «Крымэнерго» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, к инженеру технического аудита Симферопольского РЭС обратился предприниматель с просьбой сократить сроки техприсоединения к электросетям завода по производству бутилированной воды, за что сотрудник «Крымэнерго» потребовал благодарность.

Посредник в кафе на бульваре Франко получил от коммерсанта 1 млн 800 тыс рублей для передачи инженеру. После чего был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты денежные и техсредства, документация, представляющая интерес для следствия.

Мужчине вменяется получение взятки через посредника в особо крупном размере, его знакомому – посредничество во взяточничестве.

Свою вину посредник признал, сообщив об обстоятельствах совершенного преступления. Устанавливаются иные возможные противозаконное факты деятельности обвиняемых.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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