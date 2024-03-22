В Крыму значительно улучшилась ситуация с туберкулезом

За 10 лет в составе России заболеваемость туберкулезом в Крыму снизилась более чем в 2 раза. Об этом сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» Наиль Аухадиев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом в течение последних 2 лет показатели начали расти, но это связано с тем, что в крымские диспансеры стали обращаться пациенты из новых регионов.

Например, заболеваемость туберкулезом среди детей в 2023 году выросла на 20% – за счет пациентов из новых территорий, а среди крымских детей показатель сократился на 13,6%, уточнила главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РК Нина Яворская.



Симферополь, Лиана Макоба

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