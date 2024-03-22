В Севастополе восстановили русло древней реки, обнаруженной во время раскопок на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению историков, именно эта река в древности определила местоположение Херсонеса, так как на засушливом полуострове было немного мест для образования городов.

Со временем, под «тяжестью» культурных слоев река ушла под землю. Военные строители вывели исток на поверхность и восстановили ее естественное течение.

Реку назвали Гераон – по имени жителя древнего Херсонеса, от мавзолея которого река течет.

Напомним, Херсонес Таврический был основан в 424-421 годах до нашей эры и просуществовал до конца ХIV века нашей эры.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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