Жители Ялты обеспокоены состоянием туристической инфраструктуры: до начала сезона остается чуть более месяца, а места массового посещения в популярных курортных поселках находятся в удручающем состоянии.

«Когда будут делать набережную в Кореизе? – задают горожане вопрос мэрии в соцсетях. – Дорога к набережной вся в ямах – когда будут восстановительные работы? Какие пляжи будут восстанавливать после шторма? Или Кореиз останется с разрушенной набережной, ржавыим пирсами и без пляжей?»

«Тот же вопрос относительно пляжей и набережной в Алупке…» «В Никите вообще все разбило, смыло. Причал уже лет 5 разломлен…»

Горожане утверждают, что они обращались с этими вопросами в поселковые советы, но там им сказали, что нет инвесторов. Сложившаяся ситуация особенно возмущает горожан на фоне сообщений, что на ремонт только одной подпорной стены потратят 100 млн рублей. Речь идет о Пионерском парке, где стена обрушилась после ливней. Сумму накануне озвучила глава города Янина Павленко. Всего, по ее словам, необходимо привести в порядок 30 подпорных стен, и на это требуется 800 млн рублей. «Не слишком ли жирно?» – комментируют горожане.

Впрочем, у муниципалитета нет денег и на подпорные стены:

«Обратились в Республику, в Министерство жилищной политики и Госстройнадзор с просьбой включить в программу по линии ЧС», – сообщила Павленко.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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