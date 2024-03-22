В Крыму выросли показатели травматизма и смертности на производстве

В Крыму участились несчастные случаи на производстве. Причем, больше половины таких происшествий в минувшем году закончились смертью работников.

По данным Федерации независимых профсоюзов Крыма, в 2023 году зафиксировано 111 несчастных случаев на производстве, что на 16% больше, чем годом ранее. На рабочем месте погиб 61 крымчанин. Правда, оговорились, в федерации, только 9 смертей были связаны с несоблюдением техники безопасности, в остальных случаях смерть наступала по естественным причинам.

В основном это касалось людей предпенсионного возраста:

«Предположительно, рост показателей может быть связан с несколькими факторами. Это и причины социального характера, и последствия ковида», – цитирует РИА Новости Крым председателя ФНП Крыма Надежду Краденову.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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