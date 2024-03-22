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Пятница, 22 марта 2024, 20:18 мск

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На юге России начинают легализацию гостевых домов

В Крыму и Севастополе начинается легализация гостевых домов.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума одобрила в первом чтении проект о проведении в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в таких местах размещения.

Эксперимент должен стартовать 1 апреля текущего года и продлиться до 31 декабря 2026 года. Подключить к программе также планируют Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область. В регионах, участвующих в эксперименте, гостевые дома внесут в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Но для попадания в реестр гостевые дома должны отвечать определенным требованиям.

Только в Севастополе в рамках эксперимента собираются легализовать около 400 мест размещения.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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