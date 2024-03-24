В Севастополе зафиксировали 3 прямых попадания по жилым домам и повреждения транспортной инфраструктуры

В Севастополе зафиксировали 3 прямых попадания по жилым домам после ночной ракетной атаки – об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 24 марта ВСУ устроили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь, 1 человек погиб, 4 получили ранения.

«Зафиксировано 3 прямых попадания по жилым домам: на ул. Ялтинской, где погиб мужчина 65-ти лет, – дом отключен от газа; на ул. Гранатной осколок попал в квартиру – выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа 1 стояк на 5 квартир; в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно.

Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, 8 человек разместились у родственников.

На телефоны АПК «Безопасный город» и службы «112» поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.

Информация по выбитым стеклам оперативно передается в Департамент городского хозяйства, далее по УК. Работы много, специалисты переезжают с одной точки на другую.

Напоминаю: не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112».

Развожаев также сообщил, что в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура.

Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии «Графская пристань – Северная сторона». В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию.

Наземный транспорт: повреждены 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси – также преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.

«Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», – сообщил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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