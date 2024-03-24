Во время теракта в «Крокус сити холле» погиб крымчанин

Во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта погиб житель Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина жил в одном из сел, там организуют мемориал, чтобы люди смогли почтить его память. Сын погибшего выехал в Москву на опознание, власти заявляют, что держат связь с семьей.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что произошедшее в «Крокус сити холле» ставит ребром вопрос миграционной политики: «Поблема давно назрела и перезрела. Информация о преступлениях, совершаемых мигрантами, появляется в СМИ практически ежедневно.

Мы понимаем, что у преступников, как говорят, нет ни национальности, ни вероисповедания. Но невозможно отрицать тот факт, что мутный миграционный поток во многом способствует созданию внутри России замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией. Они становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии, в которой иностранные спецслужбы могут найти исполнителей для реализации своих преступных планов.

Повторюсь: проблема давно назрела и перезрела, ее надо решать. С учетом реалий военного времени. Это вопрос национальной безопасности.

И еще раз: речь не идет о какой-то дискриминации по национальному признаку. Как раз наоборот. Мы исходим из того, что перед законом все равны. Мы уважаем традиции и культуру всех народов, у нас в России по-другому и быть не может. Но это улица с двусторонним движением. И мы справедливо ожидаем от тех, кто приезжает к нам, такого же отношения к нашим людям, нашим законам и ценностям, к тому, что для нас дорого и свято. Там, где все это есть, нет места ненависти».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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