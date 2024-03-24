ВСУ ударили по Крыму 40 ракетами и БПЛА

В ночь на воскресенье, 24 марта, ВСУ ударили по Крыму 40 ракетами и беспилотниками.

Анализ массированной атаки провел telegram-канал «Рыбарь».

«Девять самолетов (предположительно, Су-24М и Су-27) взлетели со Староконстантинова, два МиГ-29 – с аэродрома Умань и ещё один Су-27 – с Миргорода. После выхода на рубеж в Затоке, Новой Одессе и Снигиревке был осуществлён пуск ракет Storm Shadow/SCALP, ADM-160 и «Нептун».

Наиболее масштабной атаке подвергся Севастополь. Две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей. Цели были сбиты, но обломки упали в районе причала в Севастопольской бухте.

Применение крылатых ракет SCALP отмечено у судоремонтного завода. У одной из ракет не сработала боевая часть, а вторая попала в причал. Данных о характере повреждений на текущий момент нет, но отсутствие какого-либо задымления может свидетельствовать о быстрой локализации пожара.

В этот раз ВСУ начали наносить удары по гражданской инфраструктуре Севастополя. Целью стали два многоквартирных дома и два муниципальных образования. Из-за попаданий погиб один мирный житель, а ещё четыре получили ранения.

Еще два «Шторма» были использованы для атаки здания, ранее используемого Черноморским флотом в центральной части города. Однако оно пустовало, поэтому кроме физического урона инфраструктуре, жертв нет.

То же самое можно сказать и о районе Казачьей бухты. Украинские каналы всю ночь говорили о чудовищных прилетах, однако ракета упала в поле. Пострадавших нет.

На западе Крыма под удар попало Черноморское. БЛА летели на крайне низкой высоте, но были сбиты расчетами ПВО.

Чуть позднее из Одесской области были выпущены несколько противокорабельных ракет «Нептун», которые были сбиты на подлете к Черноморскому самолетами ВКС России.

В центральной части Крыма украинские формирования под утро атаковали нефтебазу беспилотниками, летящими на крайне низкой высоте. Шесть из них уничтожены расчётом ЗРПК «Панцирь-С1» 31 дивизии ВВС и ПВО.

Еще три упали на территории энергетического объекта, из-за чего возникло возгорание. Но основные нефтяные резервуары не были повреждены, что позволило быстро и без жертв потушить пожар силами МЧС.

Также противник ракетным вооружением попытался поразить пункт дислокации бригады береговой обороны. Благодаря подразделениям ПВО сбиты девять ракет.

Как прекрасно видно, на этот раз ВСУ пытались поразить сразу несколько целей. Всего было использовано свыше 40 ракет и беспилотников различных типов».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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