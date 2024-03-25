Власти Крыма обещают рекультивировать полигон ТКО в Феодосии

Власти Крыма обещают рекультивировать полигон твердых коммунальных отходов в Феодосии – об этом сообщил вице-премьер Михаил Назаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году в Крыму работали 12 мусорных полигонов, но только 1 из них имел лицензию. Феодосийскую свалку закрыли в том же году. Ее площадь превышает 17,5 гектаров, а территория достаточно близко размещена к морю.

Назаров напомнил, что два полигона – в Белогорском районе и Судаке – уже рекультивированы, засеяны травой и засажены деревьями. Аналогичным образом планируется поступить и со свалкой в Феодосии. По словам вице-премьера, проект будет запущен в ближайшее время.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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