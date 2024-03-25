На Крыму обрушится очередной циклон

В Крыму портится погода: к полуострову с запада приближается циклон, который принесет обильные осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно прогнозам, дожди начнутся ближе к вечеру, будут идти всю ночь. А вторник, 26 марта, будет самым мокрым и холодным на наступившей неделе: если сегодня воздух прогреется до +16, то завтра днем – максимум до +9. Осадки прогнозируются до утра среды, 27 марта. Тогда же начнется и довольно быстрое потепление – уже 28 марта столбики термометров поднимутся до +21, а к 1 апреля – до +23.

Симферополь, Лиана Макоба

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