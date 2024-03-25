В Крыму на строительстве ФОК похитили более 14 млн рублей

В ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе Крыма похищено более 14 млн рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по РК и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральный и финансовый директора предприятия договорились с заместителем руководителя федеральной надзорной организации, которая следила за ходом работ, и вносили в акты приемки недостоверные сведения о выполненных работах, что позволило им похитить .

Все трое стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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