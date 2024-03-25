В Крыму многодетная семья вынуждена жить в чужом бараке из-за халатности энергетиков

Многодетная семья из Алушты вынуждена жить в чужом бараке, потому что их собственный дом уже 2 года не могут подключить к электричеству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в семье четверо детей, родители построили дом в селе Генеральное. В январе 2022 года они заключили договор с «Крымэнерго» – все работы обещала завершить в течение полугода, но не сделали и через год, объясняя проволочки разными причинами. Хозяева дома подали на энергетиков в суд. Вердикт был вынесен в их пользу. Прошел еще год – но ситуация не изменилась: «Крымэнерго» не выполняет не только договор, но и решение суда.

Все это время многодетная семья вынуждена жить в арендованном доме больше похожим на барак, зато подключенном к электричеству.

В итоге, дело дошло до прокуратуры: «Многодетная семья вынуждена проживать в ненадлежащих условиях в связи с тем, что сетевая организация длительное время не исполняет обязанность по подключению их домовладения в городе Алуште к электрическим сетям.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению предприятием обязанностей по электрификации домовладения, – заявили в ведомстве. – По результатам проведения проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе судебного характера, направленных на восстановление прав семьи».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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