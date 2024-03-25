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Понедельник, 25 марта 2024, 17:22 мск

Новости Крым

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Крымчанка убила мужа, пытаясь его подлечить

Жительница Крыма убила супруга, пытаясь поправить его здоровье. Трагедия произошла в Раздольненском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летняя женщина, не ознакомившись с инструкцией применения медицинского препарата «Магний сульфат», неоднократно применяла его для улучшения здоровья мужа. После очередного применения лекарства у супруга резко ухудшилось здоровье. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Напомним, бесконтрольный прием препаратов магния может привести к развитию гипермагниемии, которая, в свою очередь, может спровоцировать остановку дыхания и сердечнососудистый коллапс.

Суд женщине наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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