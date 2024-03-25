В Крыму и Севастополе фиксируют случаи вербовки подростков для совершения терактов

В Крыму начали фиксировать случаи вербовки подростков для совершения терактов. Об этом заявила начальник отдела информации и общественных связей МВД РК, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова.

«Эту работу предлагают в соцсетях, в мессенджерах – якобы курьером. Данные так называемые курьеры моментально попадают в поле зрения полиции, они не успевают даже деньги потратить, как их полицейские задерживают», – пояснила она. И предупредила: ответственность за подобные преступления не сут не только подростки, но и их родители.

О попытках вербовать подростков заявил и губернатор Михаил Развожаев:

«ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками. Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в «террористов». Цель врага, как всегда, – сеять панику и сбивать с толку, – сообщил глава Севастополя. – К сожалению, были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город.

Обязательно расскажите детям: если тебе пишет незнакомец или, наоборот, знакомый со странными предложениями (чей аккаунт могли взломать) – в первую очередь об этом нужно сообщить родителям и не поддерживать беседу».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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