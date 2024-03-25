Крым рискует остаться без урожая зерновых из-за погоды

Крым рискует остаться без урожая зерновых из-за капризов природы. Об этом заявила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас запасов влаги в почве, благодаря ливням конца прошлого – начала текущего года, достаточно для развития и озимых, и яровых, но есть опасность, что в самый ответственный период – когда формируется колос – этой влаги может не хватить.

«Фаза выхода в трубку – с 5 по 9 апреля. Это критический этап, когда формируется колос, и в это время нужна влага и умеренные температуры, – отмечает Радченко. – Потом будет все зависеть от условий, которые сложатся при формировании урожая».

Отметим, что минувшей зимой погода уже привела к гибели значительной части посевов. Одна часть не перенесла резкого колебания температур при сильно увлажненной почве – особенно пострадали Раздольненский, Красноперекопский и Черноморский районы.

Другая часть погибла из-за того, что из-за сильных осадков была нарушена аэрация растений. По словам Радченко, с такой проблемой столкнулись впервые за многие годы.

Плюс ко всему, ливни вымыли из глубины почв удобрения, оставив растения без жизненно важного азота, в результате начали развиваться грибковые инфекции. И сегодня необходимо провести масштабные работы по внесению новых удобрений.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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