В ФГБУ «Заповедный Крым» прокомментировали ситуацию со строительством на границе Ялтинского заповедника

Руководство ФГБУ «Заповедный Крым» прокомментировало ситуацию со строительством «Welcome-центра» для обновленной канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри».

Как уже сообщал «Новый День», в Ялте завершили капитальный ремонт канатной дороги на плато Ай-Петри, на прошлой неделе были проведены технические рейсы. Рассказывая об этом глава Ялты Янина Павленко продемонстрировала площадку, на которой будут расположены парковки, кассы, санузлы и разворотное кольцо для автобусов, который будут доставлять туристов до станции «Сосновый Бор». Строительство должно завершиться до 1 мая. А в последствии там должна появиться станция канатки.

Проблема лишь в том, что станция «Сосновый Бор» расположена посреди Ялтинского горно-лесного заповедника, и перенаправление туристического потока из Мисхора на теперь уже бывшую среднюю станцию может нанести непоправимый вред охраняемой природной территории.

РИА «Новый День» попросило прокомментировать ситуацию мэрию Ялты и ФГБУ «Заповедный Крым». Чиновники пока не ответили, а в Объединенной дирекции особо охраняемых территорий Крыма сообщили:

«Территория, на которой производится рубка зеленых насаждений вдоль Южнобережного шоссе от поворота на пгт. Кореиз до г. Алупка, производится за границами государственного природного заповедника, предположительно для реконструкции газопровода высокого давления. Также сообщаем, что Южнобережное шоссе, как и любая другая автомобильная дорога, имеет полосу отвода, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.20O7 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Земельный участок с кадастровым номером 90:25:000000:2338, на котором проводятся работы по подготовке к строительству «Welcome-центра», также никогда не входил в состав государственного природного заповедника».

Согласно публичной кадастровой карте, указанный участок обозначен как «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля для обеспечения космической деятельности, земли обороны…».

А вот станция «Сосновый бор», действительно, расположена в заповеднике.

Доставлять туристов до нее от «Welcome-центра» планируется на автобусах – по дороге между двумя объектами без малого три километра, а по прямой – чуть больше двух.

Очевидно, что в высокий сезон многие туристы не захотят ждать на жаре автобус до станции, а решат прогуляться до места назначения по сосновому лесу. То есть в заповедник хлынет неконтролируемый туристический поток со всеми вытекающими последствиями.

Напомним, сейчас перемещаться по заповеднику можно только после приобретения разрешения ФГБУ «Заповедный Крым», но вряд ли туристы, приехавшие покататься на канатке, будут это требование соблюдать.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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