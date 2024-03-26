В Крыму ожидается снег

Крым накрывает балканский циклон. Сейчас в зоне осадков находятся западная и центральная часть полуострова и весь ЮБК. Дожди усиливаются и в ближайшие часы накроют весь Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в южных, центральных и восточных районах ожидаются очень сильные осадки, в горах с мокрым снегом. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 10-15 м/с, местами – до штормовых значений 22-27 м/с.

27 марта осадки должны постепенно прекратиться. Ветер ослабеет до умеренного. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 4-5 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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