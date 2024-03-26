В Севастополе шторм снова разбивает городские набережные

В Севастополе шторм снова разбивает городские набережные, которые еще не успели полностью восстановить после ноябрьского разгула стихии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшие повреждения сегодня зафиксировали в районе пляжа «Хрустальный», где волны в очередной раз выбили тротуарную плитку из покрытия: часть разбросало на набережной Адмирала Перелешина, часть смыло в море.

В районе Графской пристани смыло деревянный настил набережной и усыпало территорию камнями. Засыпало камнями и пляж Омега.

«Досталось и набережной Андрея Первозванного. Надо отметить, что она устояла при более сильном осеннем «шторме века», а вот сейчас получила значительные разрушения, – пишет «КП Севастополь». – Плитку унесло, бетонные конструкции раскидало, лавочки, клумбы повредило».

На набережной Приморского бульвара волны добивают и без того значительно поврежденное покрытие.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube