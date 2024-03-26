Как? Опять? На Ай-Петри снова сносят многолетние самострои

На плато Ай-Петри в очередной раз «приступили к глобальной чистке от незаконных строений». Об этом заявила глава города Янина Павленко.

«Продолжаем наводить порядок в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри, – сообщила градоначальница. – К сносу 24 объекта – кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки. Все это много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, «шалманы» не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города».

Это заявление вызвало удивление: шалманы на Ай-Петри уже сносились. Почему же Павленко заявляет, что они много лет работали незаконно?

Как уже сообщал «Новый День», о сносе всех незаконных объектов торговли на Ай-Петри крымские власти отчитались еще летом 2017 года: предпринимателям выплатили компенсации и пообещали выделить землю в Симеизе. Но уже в конце того же года владельцы снесенных кафе начали заявлять, что их обманули – землю так и не дали, а конкуренты, близкие к власти, снова вернулись на Ай-Петри, тем более, что договоры аренды, действующие до 2051 года, никто не расторгал.

В 2019 году на плато начали гореть «снесенные» кафе. В том же поселке Охотничьем только в течение апреля сгорело два заведения общепита – оба по причине короткого замыкания электропроводки. При этом к сетям «Крымэнерго», по данным МЧС, не было официально подключено ни одно заведение общепита. Все об этом знали, но, получается, что закрывали глаза на незаконную торговлю.

И только когда появился инвестор, задумавший поставить на плато свои кафе и зоны отдыха, от самовольных построек начали, наконец, реально избавляться. А, может, как и раньше, просто отчитываться.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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