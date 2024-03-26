В результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе повреждено более 150 жилых и административных зданий

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь вечером 23 марта повреждение получили более 150 жилых и административных зданий.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 24 марта ВСУ устроили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь, 1 человек погиб, 4 получили ранения.

По словам Краснокутского, в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.

«Повреждены 96 многоквартирных и частных домов, 30 административных и коммерческих, а также 62 единицы общественного транспорта, включая 6 пассажирских катеров», – уточнил чиновник.

Кроме того, было повреждено 25 личных автомобилей горожан.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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