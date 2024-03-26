Крымский футбольный клуб пытаются включить в чемпионат УЕФА

Крымский футбольный союз (КФС) пытается включить действующего победителя чемпионата Премьер-лиги КФС симферопольский клуб «Таврия» в Лигу конференций.

Напомним, Лига конференций – это ежегодный чемпионат футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы ведем переговоры с представителями УЕФА и РФС, чтобы была возможность у наших клубов играть в другом турнире, чтобы победитель нашего чемпионата Премьер-лиги имел возможность иметь повышение в классе. Соответствующее официальное письмо мы направили руководству УЕФА», – цитирует РИА Новости Крым президента Крымского футбольного союза Сергея Бородкина.

Сейчас обращение находится в стадии рассмотрения.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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