В Крыму внедряют собственную систему видеопомощи спортивным арбитрам

Специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского и Крымский футбольный союз разработали систему видеопомощи арбитрам (VAR) – внедрить ее на матчах премьер-лиги местного чемпионата собираются уже в текущем сезоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», VAR (Video assistant referee) – система видеопомощи арбитрам в футболе, которая позволяет главному судье матча принимать правильные решения или менять неправильные решения по отдельным моментам. На футбольном поле установлено множество камер, информация с которых стекается в специальный пункт. Бригада арбитров VAR в специальной комнате следит за происходящими на поле событиями с камер и помогает главному рефери в принятии решений. Связь между ними осуществляется с помощью гарнитуры. Причиной ее разработки и внедрения в футболе стали грубые судейские ошибки, которые влияли на исход важнейших матчей.

Система VAR была одобрена IFAB в 2016 году, в российском футболе ее использовали впервые в полуфинальном матче Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» в сезоне-2018/19.

Крымская система, заявляют разработчики, по качеству практически не будет отличаться от той, которая сегодня используется во всем мире.

«Мы уже эту систему опробовали, – цитирует РИА Новости Крым президента КФС Сергея Бородкина. – С первого тура мы, скорее всего, уже не успеем ее внедрить, но, думаю, с второго-третьего тура эта система VAR у нас уже будет. Технические возможности для этого у нас есть».

По словам Бородкина, система хорошо себя показала в ходе апробации, руководители всех футбольных клубов остались согласились с ее внедрением.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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