У берегов Севастополя «всплыла» двухсотлетняя пушка

В Севастополе подняли с морского дна пушку с двуглавым орлом – гербом Российской империи.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Севастополю, чьи водолазы работали на объекте, обнаружили двухтонную пушку возле бухты Матюшенко – она лежала глубоко в песке и была завалена бетонными глыбами.

Находку подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов. Историки датируют ее XIX веком.

В том же месте, что и пушка, обнаружено 7 пушечных ядер.

Все находки будут выставлены в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube