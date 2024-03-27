В Крыму стартовал Парад тюльпанов

В Никитском ботаническом саду стартовал Парад тюльпанов – в этом году он будет проводится в 17 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно парад начинался в середине апреля. В 2023 году, в связи с теплой погодой, мероприятие стартовало 4 апреля, а в этом году церемонию открытия назначили на 27 марта, так как к середине апреля виновника торжества могут уже отцвести.

К параду сотрудники НБС высадили 105 тысяч цветов 151 сорта. Первый тюльпан распустился уже в феврале. Более четверти сортов, высаженных к Параду тюльпанов-2024, – это новинки.

Основной акцент в экспозиции сделан на тюльпаны с классической формой крупных и ярких цветков. Но любителям оригинального тоже есть, на что посмотреть: почти 40 сортов с махровыми цветками, более 20 – с бахромчатыми, 8 сортов «попугайных» тюльпанов, у которых «лепестки могут быть любой формы, кроме нормальной».

Как всегда, в рамках Парада тюльпанов буде выбран его генерал – сорт, больше всего понравившийся посетителям.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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