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Среда, 27 марта 2024, 15:22 мск

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В Ялте собака покусала ребенка

В Ялте собака покусала школьника. Об инциденте рассказали в соцсетях родители ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло в парковой зоне санатория «Ялтинский» возле здания особняка Барятинской.

«Ребенок 160 ростом. Сын просто шел в школу, не бежал, не дразнил, говорит, что собака практически по пояс ему. В итоге, мой школьник остался дома, – написала мать мальчика. – Хорошо еще, что укус не сильный. Хозяйка отреагировала просто, воскликнув «Дружок, ты что?» и даже не поинтересовалась, как чувствует себя ребенок».

Отвели ли мальчика в больницу, не уточняется. Между тем, даже укус домашнего животного может вызвать бешенство – болезнь, которая без своевременной вакцинопрофилактики, ведет к летальному исходу.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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