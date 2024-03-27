На Украине не дадут богатым откупаться от мобилизации, но это неточно

Комитет Верховной рады по нацбезопасности отклонил правки о бронировании мужчин с зарплатой от 35 тысяч гривен. Об этом заявили во фракции «Слуга народа».

Как уже сообщал «Новый День», согласно инициативе Кабмина согласованной с Офисом президента, бронировать предлагалось всех силовиков и работников топливной сферы и предприятий связи. В других сегментах на бронь могли рассчитывать только сотрудники предприятий со средними зарплатами более 35 тысяч гривен (в 3 квартале 2023 года средняя зарплата в стране составляла 17,9 тысяч).

Таким образом, призыва могли избежать только топ-менеджеры, высокооплачиваемые чиновники, а также сотрудники банков и страховых компаний, так как в этих сферах высокая средняя зарплата.

Остальные – врачи, энергетики, работники аграрного сектора, промышленности и ВПК подлежали мобилизации без права брони.

Во фракции «Слуга народа» заявили, что мобилизации должны подлежать все, но не стали уточнять, касается ли это так же силовиков и госчиновников. Но сообщили, что отклоненные поправки еще могут вынести на голосование в сессионном зале при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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