В Севастополе КАМАЗ влетел в жилой дом

В Севастополе грузовик влетел в жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером. По данным полиции, 51-летний водитель КАМАЗа с прицепом двигался по улице Федоровской с превышением скорости и потерял контроль над управлением. В итоге КАМАЗ врезался в забор со световой опорой, а затем по инерции въехал в жилой дом и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель грузовика не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено, – сообщили в УМВД России по Севастополю. – Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка».

В момент ДТП в доме находились люди. Они тоже не пострадали. А вот дом придется ремонтировать: хозяева утверждают, что КАМАЗ снес им стену.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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