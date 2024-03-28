В Крыму опубликовали банк вакансий на туристический сезон

Министерство курортов и туризма Республики Крым опубликовали банк вакансий в туристической и санаторно-курортной отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем сезоне предлагается 2 тысячи 293 рабочих места от 70 предприятий и учреждений, большинство из них – временные. 1 тысячи 733 вакансии предусматривают предоставление жилья, на 862 места могут устроиться люди с ограниченными возможности.

Зарплаты различны: горничная в Алуште, например, может рассчитывать на 28,5 тысяч рублей, врач-педиатр – на 45 тысяч, а в Ялте горничной предлагают 40 тысяч, а педиатру – 71.

Самые высокооплачиваемые вакансии: дежурный менеджер (Ялта) – 69 тысяч рублей, начальник лагеря (Алушта) – 70 тысяч рублей, куратор оздоровительных программ (Ялта) – 80 тысяч рублей.

Но большинство предложений предусматривают зарплату до 30 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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