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Четверг, 28 марта 2024, 15:47 мск

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На Украине торговали радиоактивной древесиной из-под Чернобыля

На Украине торговали радиоактивным лесом из-под Чернобыля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявлено подозрение исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», относящегося к Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

Выяснилось, что в заповеднике вырубили почти две сотни столетних дубов. Древесину из зоны повышенной радиации вывозили в сопровождении сотрудника правоохранительных органов на пункт приема в Киеве. А там продавали по фальшивым документам.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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