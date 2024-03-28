На Украине торговали радиоактивной древесиной из-под Чернобыля

На Украине торговали радиоактивным лесом из-под Чернобыля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявлено подозрение исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», относящегося к Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

Выяснилось, что в заповеднике вырубили почти две сотни столетних дубов. Древесину из зоны повышенной радиации вывозили в сопровождении сотрудника правоохранительных органов на пункт приема в Киеве. А там продавали по фальшивым документам.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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