На Украине торговали радиоактивной древесиной из-под Чернобыля

На Украине торговали радиоактивным лесом из-под Чернобыля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявлено подозрение исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», относящегося к Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.
Выяснилось, что в заповеднике вырубили почти две сотни столетних дубов. Древесину из зоны повышенной радиации вывозили в сопровождении сотрудника правоохранительных органов на пункт приема в Киеве. А там продавали по фальшивым документам.
Киев, Платон Ефимчук
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