В Крыму и Севастополе снижается годовая инфляция, но растет базовая

В Севастополе снижается годовая инфляция, но показатель остается выше среднероссийского.

Как сообщили РИА «Новый День» в теротделении Центробанка РФ по Севастополю, в феврале годовая инфляция снизилась на 0,09% – до 7,97%. Это выше и чем в целом по Южному федеральному округу (7,56%), и по России в целом (7,69%).

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале сократился до 9,61% против 10,62% в январе. Это объясняется расширением поставок импортных фруктов, а также увеличением производства тепличных помидоров.

Кроме того, сыграл свою роль статистический эффект высокой базы прошлого года: в феврале 2024 года лук подорожал меньше, чем в феврале 2024.

Плюс ко всему, замедлился рост цен на яйца и мясо.

А вот цены на непродовольственные товары в феврале в годовом выражении выросли на 5,7% (в январе – на 5,16%). Отмечается, что существенно ускорился рост цен на одежду и белье, парфюмерно-косметические товары, мебель, электрочайники, бытовые плиты.

Годовой темп прироста цен на услуги повысился до 7,34% в феврале с 6,21% в январе.

Годовая инфляция в Республике Крым в феврале 2024 года уменьшилась до 7,2% после 7,48% в январе – это ниже уровня Южного федерального округа и общероссийского.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился в регионе до 9,69% после 10,17% в январе, на непродовольственные товары – вырос до 4,2% после 3,85% месяцем ранее, на услуги – уменьшился до 6,2% с 7,04%.

Базовая инфляция в Крыму в феврале составила 6,43% после 5,84% в январе.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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