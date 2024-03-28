На Украине образовалась новая «армия»

Благодаря усилиям Офиса президента и Генштаба Украины в стране образовалась новая «армия» – армия уклонистов: от мобилизации пытается спрятаться каждый второй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть тех, кто находится в розыске за уклонение от службы, – находятся на Западной Украине, то есть в тех регионах страны, где ранее число «национальных патриотов» зашкаливало.

К примеру, по данным местных СМИ, только в Ивано-Франковской области за уклонение от призыва в разыскивают около 40 тысяч человек, составляет порядка 90% от военнослужащих области. Подобная ситуация складывается не только в западных, но и во всех страны. В целом, примерно 40% украинцев призывного возраста сейчас числятся уклонистами. Это не считая тех, кто успел выехать из страны.

Вместе с этим, существенно возросло количество сторонников прекращения или заморозки конфликта, а среди населения растет напряженность: люди начинают делиться на тех, кто потерял родственников на фронте, и тех, чьи мужчины сумели каким-то образом избежать мобилизации или уехать за границу.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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