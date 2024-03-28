В Крыму собираются построить 18 новых отелей – если поможет Москва

На западном побережье Крыма собираются построить 18 новых отелей. Об этом сегодня сообщил глава РК Сергей Аксенов на совещании, посвященном созданию федеральных круглогодичных морских курортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отели должны появиться на территории новых курортов – «Золотые пески России» и «Крымская ривьера» в Евпаторийском и Сакском районе.

Первый расположится на 212 га. Аксенов заявил, что ожидается около 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

«Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. 60 тысяч метров коммерческих площадей, 3,5 тысячи паркомест. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано. И около 3 млрд это налогов, которые должны поступить в бюджеты различных уровней», – перечислил глава Крыма и тут же попросил в качестве господдержки денег на инженерную инфраструктуру, перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию, газо-, электроснабжение, набережную – всего около 13 млрд рублей. И пообещал ввести комплекс в эксплуатацию в 2030 году.

Второй проект – «Крымская ривьера» предполагает 16 млрд рублей частных инвестиций: один отельный комплекс – 4 звезды на 840 номеров.

«90 тысяч туристов ежегодно комплекс готов принимать. 870 рабочих мест и более 1 млрд рублей налоговые отчисления предполагаются по году. Меры поддержки: 230 млн рублей дофинансирование на электросети, газо-, водоснабжение, променадную набережную. Подписаны инвестсоглашения. Меры поддержки: льготное кредитование и свободная экономическая зона», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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