К морю не приближаться: в Крыму штормит

В Крыму усиливается ветер. Сегодня его скорость будет достигать 22 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер может ломать ветви деревьев, сдувать относительно легкие предметы, повреждать кровли; волны на море достигаю 10 метров.

Поэтому крымчан и туристов просят быть осторожными и держаться на безопасном расстоянии от моря. И ни в коем случае не купаться, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха: во-первых, при таком шторме это , смертельно опасно, вторых, вода у берегов Крыма еще слишком холодная – максимум +11.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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