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Пятница, 29 марта 2024, 10:32 мск

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Крымчанин попрыгал на машине соседа за 159 тысяч рублей

Крымчанин устроил себе небольшое развлечение за 159 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Сакского района завил в полицию о повреждении его автомобиля: кто-то разбил ему лобовое стекло. Вредителя нашли быстро: инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как оказалось, 34-летний сосед автовладельца был пьян и решил размяться: он залез на капот авто и начал ногами выбивать лобовое стекло.

Учитывая, что машина – это Volkswagen Touareg, заплатить за развлечение ему придется 159 тысяч рублей.

Саки, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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