Крымчанка потребовала у посольства Франции забрать ракету из ее огорода

Крымчанка потребовала, чтобы французы забрали свою ракету из ее огорода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после одной из атак ВСУ, жительница обнаружила на своей территории французскую ракету SCALP-EG – она воткнулась в землю и ушла вглубь на несколько метров, но не взорвалась. Женщина тут же вызвала спецслужбы, которые обезвредили взрывоопасную находку, пишет МК Крым.

После этого крымчанка обратилась в посольство Франции и потребовала, чтобы французы забрали свой «металлом» с ее участка.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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